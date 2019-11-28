Беженцы в Марави селятся близ школ

Анида - мать 10 детей - живет в лагере "Боганга" в Марави (Филиппины), откуда 2 года назад бежала на фоне конфликта между правительственными войсками и боевиками-исламистами. Женщина и ее близкие - часть 66-тысячной армии внутренних переселенцев, до сих пор не получивших постоянного жилья.

Решающим фактором при выборе лагеря "Боганга" для Аниды стала близость школы, которая финансируется по линии ЕС и организации "Спасем детей".

Анида вспоминает: "Мы жили в исторической части Марави, я там выросла, вышла замуж, родила детей.

Мы думали, что конфликт не продлится долго, но когда начался обстрел с воздуха, бежали. Жили у родственников мужа, потом ездили с места на место. Когда ситуация немного стабилизировалась, мы вернулись в Марави, посетили наш дом, забрали все, что можно было продать.

Я покажу вам фото: вот так наш дом выглядел до конфликта, а вот так (руины) - после. Мы решили остаться в этой части Марави, открыли кафе, немного зарабатываем. Одним из важных факторов стала близость школы. Там, где мы жили раньше, школа была очень далеко. Мы не знаем, предоставят ли нам постоянное жилье, информации об этом нет. Возможно нам придется остаться в лагере".