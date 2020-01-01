В Италии беженцев освобождают от груза прошлого

Физические увечья, недоедание, инфекции – далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкиваются люди, прошедшие через лагеря временного содержания в Ливии. Эти структуры – своего рода ловушки для африканских беженцев, стремящихся незаконно пересечь Средиземное море. Те, кому удается вырваться и добраться до Европы, часто демонстрируют тяжелые психологические расстройства.

Помощью этим людям занимается многопрофильная команда в итальянской Козенце. Медики, психологи, волонтеры, правозащитники и местные власти объединили усилия в 2012 году. 10 месяцев назад они взяли на лечение героя нашего репортажа. 25-летний выходец из Гамбии просит называть его Ибрагимом, прячет от камеры лицо. Он покинул родину в 2013 году в надежде добраться до Европы, но был задержан и помещен в лагеря временного содержания в Алжире, затем в Ливии. Там, по словам Ибрагима, его пытали и насиловали. В 2016 году Ибрагим осел в Италии. До обращения к специалистам он страдал депрессией и паническими атаками.

Эксперты центра в Козенце просят своих подопечных не молчать – только так они смогут восстановить их историю и разработать оптимальный план лечения тела и души. Директор центра Джанфранка Джентле уточняет: "Мы видим отражение описанных пациентом пыток на его физическом состоянии, видим и определенную корреляцию между насилием и его последствиями для психики".

Соучредитель центра Эмилия Кореа убеждена, что терапия начинается с откровенного рассказа беженца о своем прошлом. "До начала медицинского осмотра я беседую с человеком, фиксирую историю его побега, помечаю, что с ним произошло, - рассказывает Кореа. - Больше всего я боюсь молчания. Некоторые попадают к нам в совершенно подавленном состоянии. Иногда достаточно взглянуть людям в глаза, чтобы понять, насколько они травмированы".

Правозащитники и медики обращают внимание на то, что комиссия по правам беженцев при правительстве страны отклоняет запросы многих соискателей, несмотря на подтвержденные факты пыток, через которые прошли эти люди. Наш канал обратился за комментариями в местное представительство комиссии, но ответа не получил. Это не удивляет юридического консультанта центра в Козенце. "Комиссия по делам беженцев – это своего рода рупор министерства внутренних дел, - считает Франческо Чирилло. - После ратификации меморандума о борьбе с нелегальной иммиграцией между Римом и Триполи представителям комиссии неудобно спрашивать людей, что именно с ними произошло в Ливии. Они перестали задавать вопросы".

Но их продолжают задавать сотрудники центра в Козенце. В фокусе их внимания - психологическое возрождение жертв насилия.

"Они просто изменили мою жизнь, целиком и полностью, - признается Ибрагим. - На протяжении стольких лет, даже у себя дома, я не мог ни с кем говорить о своих проблемах".