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Проблема детского недоедания в Нигере

  Monica Pinna 
Проблема детского недоедания в Нигере
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В такой стране, как Нигер, кто как не мать может лучше понять, что ребенок недоедает? Используя одну простую идею, местные женщины взяли на себя активную роль в противодействии этому гуманитарному кризису.

Ежегодно в Нигере 38 тысяч детей в возрасте до 5 лет умирают от причин, связанных с недостаточным питанием.

Чия-Хабу - небольшая деревня в Зиндере, регионе с самым высоким уровнем глобального острого недоедания во всем Нигере. Здесь более 19% детей в возрасте от шести месяцев до 5 лет страдают от острой или от умеренной недостаточности питания. Кризисный порог, обозначенный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 15%.

В Чия-Хабу матерей обучают обследовать своих детей с помощью измерения обхвата руки, как способа ранней диагностики тяжелой острой недостаточности питания.

"Это очень полезно, я каждую неделю этим пользуюсь, чтобы оценить состояние моего ребенка", - говорит эта женщина.

"Я начала диагностику со второго ребенка, когда моей дочери поставили диагноз умеренное острое недоедание", - рассказывает эта мать.

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Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna

Неправительственная организация ALIMA запустила этот проект шесть лет назад в районе Миррия. Идея о переносе диагностики от строго больничного подхода к децентрализованному методу прошла долгий путь:

Ахмад Мохамед, ALIMA:"В Нигере мы обучили около миллиона 650 тысяч матерей. 540 тысяч - в округе Миррия. Главное преимущество - ранняя диагностика, позволяющая избежать госпитализаций".

Рума - одна из тех матерей, которые годами используют измерение обхвата руки в деревне. Ее годовалая дочь Шарифа страдает от умеренного острого недоедания, и Рума часто измеряет ее руку, чтобы избежать тяжелого состояния.

Рума Хакилу:"У нас есть поле, но урожая недостаточно, чтобы покрыть наши потребности в еде, поэтому нам приходится покупать еду, но денег тоже не хватает. Из восьми моих детей трое страдали от недоедания".

Каждые две недели Рума ходит в медицинский центр Гафати, расположенный в 12 километрах. Здесь дети с недоеданием, такие как ее дочь, получают необходимое количество пищи и находятся под наблюдением в течение 8-12 недель. Благодаря материнскому скринингу увеличилось число выявленных случаев умеренного острого недоедания, с которым дети направляются в местные медицинские центры, как этот.

Ахмад Мохамед, ALIMA:"Число случаев тяжелого острого недоедания в первые шесть месяцев года сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Однако на национальном уровне обследования, проводимые матерями, пока не повлияли на улучшение ситуации. Мы посетили столицу региона Зиндер и обнаружили, что количество сильно истощенных детей в больницах существенно не изменилось за последние годы.

Хауау Усман, главная медсестра, больница Зиндера:"Мы регистрируем от восьми до девяти тысяч случаев сильно истощенных детей в год. Худший месяц - сентябрь, на который приходится 1200 случаев".

За прошедшие годы Евросоюз профинансировал более 50% расходов на медицинское обслуживание детей с тяжелым недоеданием в Сахеле, регионе, где каждый год по причинам, вызванным истощением, умирают полмиллиона детей. В Нигере ЕС поддержал проект обучения матерей, как средства предотвращения недоедания.

Моника Пинна, euronews:"Таким образом женщины становятся активными элементами гуманитарного реагирования".

Изабель Коэлло, EU HUMANITARIAN AID: "Действительно, это прекрасный пример того, как потребности и возможности женщин были учтены в ответе на эту проблему - им была предоставлена необходимая информация, которой у них ранее не было. Они получили возможность лучше заботиться о здоровье своих детей. Конечно, должен быть хотя бы один медицинский работник на деревню, но у вас дома всегда есть мать, которая может вам помочь, как никто другой".

Эксперты говорят, что потребуются годы, чтобы материнские обследования могли показать положительную динамику на национальном уровне. Однако в отдельных деревнях матери и дети уже ощущают на себе положительные результаты этой тихой революции.

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