Проблема детского недоедания в Нигере

В такой стране, как Нигер, кто как не мать может лучше понять, что ребенок недоедает? Используя одну простую идею, местные женщины взяли на себя активную роль в противодействии этому гуманитарному кризису.

Ежегодно в Нигере 38 тысяч детей в возрасте до 5 лет умирают от причин, связанных с недостаточным питанием.

Чия-Хабу - небольшая деревня в Зиндере, регионе с самым высоким уровнем глобального острого недоедания во всем Нигере. Здесь более 19% детей в возрасте от шести месяцев до 5 лет страдают от острой или от умеренной недостаточности питания. Кризисный порог, обозначенный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 15%.

В Чия-Хабу матерей обучают обследовать своих детей с помощью измерения обхвата руки, как способа ранней диагностики тяжелой острой недостаточности питания.

"Это очень полезно, я каждую неделю этим пользуюсь, чтобы оценить состояние моего ребенка", - говорит эта женщина.

"Я начала диагностику со второго ребенка, когда моей дочери поставили диагноз умеренное острое недоедание", - рассказывает эта мать.

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Неправительственная организация ALIMA запустила этот проект шесть лет назад в районе Миррия. Идея о переносе диагностики от строго больничного подхода к децентрализованному методу прошла долгий путь:

Ахмад Мохамед, ALIMA:"В Нигере мы обучили около миллиона 650 тысяч матерей. 540 тысяч - в округе Миррия. Главное преимущество - ранняя диагностика, позволяющая избежать госпитализаций".

Рума - одна из тех матерей, которые годами используют измерение обхвата руки в деревне. Ее годовалая дочь Шарифа страдает от умеренного острого недоедания, и Рума часто измеряет ее руку, чтобы избежать тяжелого состояния.

Рума Хакилу:"У нас есть поле, но урожая недостаточно, чтобы покрыть наши потребности в еде, поэтому нам приходится покупать еду, но денег тоже не хватает. Из восьми моих детей трое страдали от недоедания".

Каждые две недели Рума ходит в медицинский центр Гафати, расположенный в 12 километрах. Здесь дети с недоеданием, такие как ее дочь, получают необходимое количество пищи и находятся под наблюдением в течение 8-12 недель. Благодаря материнскому скринингу увеличилось число выявленных случаев умеренного острого недоедания, с которым дети направляются в местные медицинские центры, как этот.

Ахмад Мохамед, ALIMA:"Число случаев тяжелого острого недоедания в первые шесть месяцев года сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Однако на национальном уровне обследования, проводимые матерями, пока не повлияли на улучшение ситуации. Мы посетили столицу региона Зиндер и обнаружили, что количество сильно истощенных детей в больницах существенно не изменилось за последние годы.

Хауау Усман, главная медсестра, больница Зиндера:"Мы регистрируем от восьми до девяти тысяч случаев сильно истощенных детей в год. Худший месяц - сентябрь, на который приходится 1200 случаев".

За прошедшие годы Евросоюз профинансировал более 50% расходов на медицинское обслуживание детей с тяжелым недоеданием в Сахеле, регионе, где каждый год по причинам, вызванным истощением, умирают полмиллиона детей. В Нигере ЕС поддержал проект обучения матерей, как средства предотвращения недоедания.

Моника Пинна, euronews:"Таким образом женщины становятся активными элементами гуманитарного реагирования".

Изабель Коэлло, EU HUMANITARIAN AID: "Действительно, это прекрасный пример того, как потребности и возможности женщин были учтены в ответе на эту проблему - им была предоставлена необходимая информация, которой у них ранее не было. Они получили возможность лучше заботиться о здоровье своих детей. Конечно, должен быть хотя бы один медицинский работник на деревню, но у вас дома всегда есть мать, которая может вам помочь, как никто другой".

Эксперты говорят, что потребуются годы, чтобы материнские обследования могли показать положительную динамику на национальном уровне. Однако в отдельных деревнях матери и дети уже ощущают на себе положительные результаты этой тихой революции.