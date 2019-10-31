Детское недоедание в Нигере: две истории

В детском отделении государственной больницы Зиндера тихо. Маленькие пациенты с трудом шевелятся. Большинство из них недоедают. Некоторые малыши борются за жизнь, как Рабе, которой 2 года. Она весит чуть больше 5 килограммов вместо положенных 11. Сейчас девочка находится в коме, поскольку недоедание вызвало осложнения.

Хоау Усман Мадугу, старшая медсестра государственной больницы Зиндера: "У всех детей, которые поступают сюда с недоеданием, возникают осложнения. Это могут быть респираторные осложнения, метаболические, неврологические, пищеварительные и кожные. Дети могут поступать сюда с одним или несколькими видами осложнений".

В отделении интенсивной терапии десяткам маленьких пациентов оказывают медицинскую помощь. У трехлетнего Бохари Хусейни сложный случай из-за тяжелого острого недоедания.

Хоау Усман Мадугу: "У этого ребенка был кашель, а сейчас у него острая респираторная инфекция дыхательных путей с повышенной частотой дыхания. Кроме того у этого мальчика диарея, которая в итоге привела к сильному обезвоживанию организма".

Бохари весит 7,5 кг при норме в 12. Ему придется провести около двух недель в больнице, чтобы восстановить силы.

Амина Чайбу, мать Бохари: "У меня шестеро детей, и двое страдали от острого недоедания. У меня очень мало молока, потому что мне не хватает еды".

Государственная больница Зиндера каждый год принимает от 8 до 9 тысяч детей с тяжелым истощением, таких как Рабе и Бохари. Ежегодно в Нигере из-за недоедания умирают более 38 тысяч детей.