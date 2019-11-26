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Общение с ежами в московском кафе

Московское кафе "Ежеминутка" предлагает посетителям пообщаться с африканскими ежами. Эта порода искусственно выведена для домашнего содержания. За время, проведенное в компании ёжиков, нужно заплатить. Эксперты, работающие в кафе, говорят, что каждому ежу положено три дня отдыха в неделю, а посетители должны следовать строгим правилам общения. 1 января 2020 года в России вступают в силу положения закона "Об ответственном обращении с животными", которые ужесточают правила ведения такого бизнеса.

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