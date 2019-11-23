Остров с крупнейшим месторождением меди голосует за независимость

На карте мира может появиться новое государство: на острове Бугенвиль в Тихом океане проходит референдум о провозглашении независимости от Папуа — Новой Гвинеи.
Этот район уже обладает статусом автономии. XX в. на Бугенвиле был отмечен серией вооружённых конфликтов из-за провозглашения независимой республики Северных Соломоновых островов. Нынешний референдум проходит в рамках мирного соглашения 2001 г.
Голосование продлится две недели. Избиратели выбирают между двумя вариантами развития региона: как "большой автономии" в рамках Папуа — Новой Гвинеи или как отдельное государство. Информагентства со ссылкой на соцопросы отмечают, что почти две трети жителей острова выступают за независимость.
Бугенвиль известен как остров, на котором расположено одно из крупнейших в мире месторождений меди. Кроме того, здесь добывают золото. При этом значительная часть населения проживает в практически изолированных от мира деревнях, около половины жителей острова не умеют читать.
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