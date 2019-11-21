В "Саду Немо" растут базилик и клубника

А что, если в будущем сельскохозяйственные культуры станут выращивать в море? Эта, на первый взгляд, утопическая идея воплощается в жизнь у побережья Италии, недалеко от города Пиза. Серджио и Лука Гамберини, основавшие компанию Ocean Reef Group, создали здесь "Сад Немо" - подводную ферму. В пяти закрепленных на якоре и наполненных воздухом сферах они выращивают базилик, укроп, мяту, кориандр, салат и даже клубнику. Изначальной идеей дайверов со стажем было привлечь туристов и любителей подводного плавания, но полученные результаты превзошли их ожидания. Выращенные Гамберини в морской воде и без земли пряности и фрукты, во-первых, растут быстрее, во-вторых, имеют гораздо более выраженный вкус и аромат и, в-третьих, совершенно не страдают от паразитов. Для подводной фермы нужны: сферы вместимостью 200 литров, раствор с удобрениями и система мягких труб, в которых пускают корни растения. Света на глубине 8 метров хватает. По мнению экспериментаторов, их разработки могут уже сегодня заинтересовать страны, страдающие от нехватки сельскохозяйственных земель.