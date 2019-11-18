Тьяго и Родри: мастерство не напоказ

Красивая игра не только под восторженные выкрики болельщиков, но и для собственного удовольствия. В ходе одной из мадридских тренировок игроки сборной Испании Тьяго Алькантара и Родри отрабатывают технику владения мячом. Четкие пасы, зрелищные трюки, "чеканка". Фанаты смогут понаблюдать за мастерством футболистов "вживую" совсем скоро: 18 ноября на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в матче 10-го тура группы F квалификации Евро-2020 сборная Испании принимает национальную команду Румынии.