Демонстранты напали на несогласного

В деловом районе Гонконга демонстранты набросились на мужчину, который поспорил с ними о протестном движении. Другие манифестанты затем пытались защитить его толпы. В итоге мужчина сумел скрыться в расположенном поблизости банке, куда потом прибыли работники скорой помощи. Между тем все школы в Гонконге останутся закрытыми до понедельника из-за разрастания массовых беспорядков и нарушения транспортного сообщения в городе. Гонконг четвертый день подряд охвачен транспортным хаосом. Антиправительственные демонстранты из числа студенческой молодежи усилили свои выступления. Они блокируют дороги и туннели, возводят баррикады, устраивают поджоги и акты вандализма в метро.