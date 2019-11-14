Демонстранты напали на несогласного

В деловом районе Гонконга демонстранты набросились на мужчину, который поспорил с ними о протестном движении. Другие манифестанты затем пытались защитить его толпы. В итоге мужчина сумел скрыться в расположенном поблизости банке, куда потом прибыли работники скорой помощи. Между тем все школы в Гонконге останутся закрытыми до понедельника из-за разрастания массовых беспорядков и нарушения транспортного сообщения в городе. Гонконг четвертый день подряд охвачен транспортным хаосом. Антиправительственные демонстранты из числа студенческой молодежи усилили свои выступления. Они блокируют дороги и туннели, возводят баррикады, устраивают поджоги и акты вандализма в метро.
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