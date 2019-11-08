Берлинская стена: как это было

30 лет со дня падения Берлинской стены. После победы над нацистами в 1945 году СССР, Великобритания, Франция и США разделили Германию на ГДР и ФРГ. По мере ухудшения отношений между бывшими союзниками на границе между этими административными зонами стали появляться заборы с колючей проволокой. Чтобы помешать перемещению немцев, в 1961 году Советский Союз приступил к строительству 155-километровой бетонной стены, которая и разделяла город следующие 30 лет. По официальным данным, более 5 тыс. человек все же сбежали из Восточного Берлина в 1961-1989 гг. Не менее 140 человек при этом погибли. 9 ноября, вскоре после визита Михаила Горбачева в ГДР, власти Восточного Берлина заявили, что граждане наконец смогут свободно выезжать на Запад. И тысячи людей бросились кирками и молотками рушить стену. Уже на следующий день канцлер Западной Германии Гельмут Коль объявил перед двадцатитысячной толпой: "Мы одна нация!".