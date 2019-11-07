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Женщины Ливана объединились

Сотни ливанских женщин объединились и приняли участие в антиправительственном марше. Участницы демонстрации пришли к зданию правительства в Бейруте и потребовали отставки кабинета министров в полном составе. Президент Ливана пока проводит консультации с парламентскими фракциями относительно будущего состава кабинета. Как ожидается, поручение возглавить его будет дано и.о. премьер-министра Сааду Харири, который ушел в отставку 29 октября.

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