Первые леди Франции и Китая пошли в школу

Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу с языковым уклоном в Шанхае. Пэн Лиюань и Брижит Макрон поприсутствовали на уроках французского языка и ИЗО, где отвечали на вопросы школьников и сделали поделки из бумаги своими руками. В завершении ученики подготовили концерт для почетных гостей.
Супруга Си Цзиньпина, обращаясь к молодому поколению, призвала изучать культуры двух стран и способствовать поддержанию дружеских отношений между Францией и Китаем.
Брижит Макрон была потрясена талантами школьников и их любовью к французской культуре.
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