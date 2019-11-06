Первые леди Франции и Китая пошли в школу

Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу с языковым уклоном в Шанхае. Пэн Лиюань и Брижит Макрон поприсутствовали на уроках французского языка и ИЗО, где отвечали на вопросы школьников и сделали поделки из бумаги своими руками. В завершении ученики подготовили концерт для почетных гостей.

Супруга Си Цзиньпина, обращаясь к молодому поколению, призвала изучать культуры двух стран и способствовать поддержанию дружеских отношений между Францией и Китаем.

Брижит Макрон была потрясена талантами школьников и их любовью к французской культуре.