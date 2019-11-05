Индейцы Бразилии протестуют в Брюсселе

Индейцы Бразилии провели у здания Еврокомиссии в Брюсселе акцию протеста против уничтожения лесов Азамонии. Демонстранты сожгли дерево в качестве символа лесных пожаров, охвативших Бразилию, а также осудили убийство активиста Паулино Гуажажара в штате Мараньян — он попал в засаду, устроенную нелегальными лесорубами. В июле и августе в Бразилии значительно возросло число пожаров — огонь применяют для расчистки под сельское хозяйство. Президент Жаир Болсонару утверждает, что Амазония нуждается в экономическом развитии. "Капитализм убивает нас!" — заявили участники демонстрации в Брюсселе.