В Женеве проходит часовой гран-при

Женевский часовой гран-при открыл свои двери. Конкурсная выставка проходит с 2001 года. Главная ее цель — внести вклад в продвижение швейцарского часового искусства и его ценностей во всем мире. Каждый год Фонд GPHG организует гран-при, где часовые бренды сражаются за звание лучшего творения.
По условиям конкурса производители часов представляют свои модели (не более шести часов от одной марки), созданные и поступившие в свободную продажу не ранее чем за полтора года до вручения награды. Из поступивших заявок жюри выбирает по шесть номинантов в 12 категориях. На финальной церемонии в Женеве объявляют победителей в каждой номинации и обладателя главного приза "Золотая стрелка" (Aguille d'Or).
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