Конференцию ООН по климату примет Мадрид

Вместо чилийской столицы Сантьяго конференцию ООН по климату примет со 2 по 13 декабря Мадрид. Об этом сообщила в пятницу в Твиттере исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата Патрисия Эспиноса и подтвердил на пресс-конференции в Нью-Йорке заместитель пресс-секретаря главы Объединенных наций Фархан Хак.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера объявил о решении отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по климату в связи с массовыми протестами, которые не прекращаются в стране с 14 октября после повышения стоимости проезда в метро.

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Мадрида "прекрасной новостью". Правительство работает, чтобы "гарантировать проведение COP 25 и сохраняет приверженность устойчивому развитию", добавил он.

Наблюдатели не исключают логистических трудностей для 25 тысяч участников конференции. Так с просьбой помочь ей "пересечь Атлантику в обратном направлении" в связи со сменой места проведения COP 25 обратилась к своим сторонниками в Твиттере экоактивистка Грета Тунберг.