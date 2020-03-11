Цели устойчивого развития ООН: когда и для кого

Предложенные ООН 17 целей устойчивого развития рекомендованы мировому сообществу в качестве дорожной карты для обеспечения стабильного и безопасного будущего (они направлены на удовлетворение потребностей населения как развитых, так и развивающихся стран). 17 обозначенных областей действительно касаются всех, это глобальные проблемы, которые решает человечество: бедность, неравенство, изменение климата, поддержание мира и справедливости...

Список целей, рекомендованных к выполнению к 2030 году:

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех.

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.

Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций.

Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними.

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов.

Обеспечение рациональных моделей потребления и производства.

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.

Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.

Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

ЕС стремится выполнить намеченную ООН повестку дня к сроку. Впервые цели устойчивого развития интегрированы в так называемый "Европейский семестр" - речь идет о политике контроля за бюджетами стран-членов с тем, чтобы координировать их экономические усилия, уделяя особое внимание аспектам, необходимым для достижения прописанных ООН целей. Напомним, что уровень развития и прогресса среди стран-членов неодинаков. Ближе всего к выполнению задач устойчивого развития подошли на сегодня Дания, Швеция, Финляндия, Франция, Австрия, Германия и Нидерланды. Труднее всех в Европе этот путь преодолевают Греция, Болгария, Румыния и Кипр.