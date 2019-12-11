"Зеленая революция" в Италии

Итальянское правительство решило поставить борьбу с загрязнением планеты в центр своей политической программы. Новое постановление властей обещает щедрые инвестиции в смену политического курса на более экологичный, в частности планируется развернуть борьбу с пластиковыми отходами. На "озеленение" экономики предполагается потратить 55 миллиардов евро. Как рассказал Euronews итальянский министр окружающей среды Серджо Коста, это только начало пути, цель которого - за следующие 15 лет сделать страну самым экологичным европейским государством.

Бонусы для тех, кто будет пользоваться общественным транспортом вместо автомобилей, поддержка магазинов, не использующих упаковку - вот одни из мер по защите окружающей среды.

Согласно первой статье климатического постановления, все экономические реформы этого и будущих правительств в течение следующих лет будут "зелеными". Серджо Коста Министр окружающей среды Италии

Другие цели "зеленой революции" Италии - создание ресурсов для доступного образования, качественного социального обеспЕчения и снижение налоговых сборов.

Но учитывая то, что ежегодно в Средиземном море оказывается более 500 тысяч тонн мусора, борьба с пластиковыми отходами станет основной.

Решение правительства, вызвавшее наибольшие разногласия, - так называемый налог на пластик. Первоначальный план состоял в том, чтобы бороться с пластиковым загрязнением, предлагая компаниям платить по евро за каждый килограмм произведенной пластмассы, включая крышки, бутылки, емкости для молока и моющих средств и любую другую упаковку и этикетки на продуктах. Недавно власти взяли на себя обязательство пересмотреть эту меру - после того, как несколько организаций пожаловались на то, что она может нанести ущерб сектору, возлагая огромные расходы на потребителей. Джорджия Орланди Euronews

Мнение граждан разделилось. Согласно последнему опросу, только 54 процента итальянцев поддерживают решение правительства, предполагающее изменения в бюджете на 20-й год.

Если закон будет выполняться, как задумывалось, - это может быть хорошей идеей, но если это просто способ одурачить людей, то все начинает казаться недостаточно убедительным. Прохожий

Если посмотреть на продукты, которые я только что купила - все завернуто в пластик: помидоры, мясо... Я думаю, этот налог - справедливое решение. Прохожая

Некоторые промышленные компании и торговые ассоциации подписали письмо с просьбой отменить указ о налоге на пластмассу.

Ни одно из решений пока нельзя считать окончательным, это только начало пути. За последние 40 лет не было сделано ничего. Сейчас мы предлагаем новый закон каждые три месяца, я думаю, что это уже большое достижение! Серджо Коста Министр окружающей среды Италии

Италия ставит перед собой высокие цели. Страна взяла на себя обязательство ООН по обнулению выбросов к 2050 году.