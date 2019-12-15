COP25: итогового документа пока нет

Переговоры на проходящей в Мадриде Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата продлены еще на один день, поскольку участвующие в ней делегации не смогли согласовать итоговый документ. Саммит начался 2 декабря и должен был завершиться 13-го.
Рядом с местом проведения конференции экоактивисты провели акцию, в ходе которой 12 человек встали на ледяные блоки, накинув на шеи петли.
Это символизирует быстро тающее время, которое пока еще есть у жителей Земли, чтобы что-то изменить и избежать "климатической катастрофы".
Экоактивисты призывают участников переговоров больше концентрироваться на проблемах климата и выполнении Парижского соглашения, а не на экономических вопросах.