COP25: итогового документа пока нет

Переговоры на проходящей в Мадриде Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата продлены еще на один день, поскольку участвующие в ней делегации не смогли согласовать итоговый документ. Саммит начался 2 декабря и должен был завершиться 13-го.

Это конференция COP25, призыв к действию. Нет действия, если нет амбициозного соглашения. Нам нужно прийти к согласию в этом вопросе. Каролина Шмидт Министр охраны окружающей среды Чили, председатель СОР25

Рядом с местом проведения конференции экоактивисты провели акцию, в ходе которой 12 человек встали на ледяные блоки, накинув на шеи петли.

Это символизирует быстро тающее время, которое пока еще есть у жителей Земли, чтобы что-то изменить и избежать "климатической катастрофы".

У лидеров стран есть 12 месяцев до конференции COP26 в Глазго. Им необходимо решить проблемы к этой встрече. Мы не можем поддерживать бездействие. Кандела Фернандес Extinction Rebellion, Испания

Экоактивисты призывают участников переговоров больше концентрироваться на проблемах климата и выполнении Парижского соглашения, а не на экономических вопросах.