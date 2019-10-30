Военные освобождают ливанские дороги

Ливан возвращается к мирной жизни. В течение тринадцати дней движение на главных автомагистралях страны было заблокировано из-за массовых антиправительственных манифестаций. В среду ливанские военнослужащие и представители силы безопасности приступили к освобождению дорог, ведущих в Бейрут. Накануне премьер-министр Саад Харири подал в отставку. Его антикризисный план отвергли демонстранты. В то же время двери многих магазинов и банков в столице по-прежнему закрыты. Экономическая ситуация в стране остается тяжелой. 40% молодежи без работы.
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