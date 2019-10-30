Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
Военные освобождают ливанские дороги

no comment

Военные освобождают ливанские дороги

Ливан возвращается к мирной жизни. В течение тринадцати дней движение на главных автомагистралях страны было заблокировано из-за массовых антиправительственных манифестаций. В среду ливанские военнослужащие и представители силы безопасности приступили к освобождению дорог, ведущих в Бейрут. Накануне премьер-министр Саад Харири подал в отставку. Его антикризисный план отвергли демонстранты. В то же время двери многих магазинов и банков в столице по-прежнему закрыты. Экономическая ситуация в стране остается тяжелой. 40% молодежи без работы.

Другие No Comment