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Великобритания вернула вывезенную с Фолклендов статуэтку

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Великобритания вернула вывезенную с Фолклендов статуэтку

Через 37 лет после "фолклендской войны" Великобритания вернула Аргентине статуэтку Мадонны, увезенную с островов в период конфликта. Церемония передачи состоялась под председательством папы Франциска в Ватикане, на площади Святого Петра. Епископ Пол Мейсон вернул 35-сантиметровую статуэтку своему аргентинскому коллеге - епископу Сантьяго Оливере. Находившаяся все эти годы в католическом соборе Святого Михаила и Святого Георгия в Олдершоте (на юго-востоке Англии), Мадонна возвращается домой в знак примирения между участниками войны. В Олдершот в обмен отправится ее копия. По завершении церемонии понтифик сфотографировался с британским и аргентинским епископами и плакатом с именами ветеранов конфликта, а также благословил надгробие для могилы Неизвестного солдата, которое установят в Аргентине.

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