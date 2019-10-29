Президента США разыграли на Хеллоуин

Президент США Дональд Трамп принял с супругой динозавров, гоблинов и супергероев. Так у порога Белого дома прошла официальная часть празднования Хеллоуина. Устроить проделки ради угощения от президента позволили детям военнослужащих и учащимся школ Вашингтона. Парадные лестницы и колоннаду Белого дома по такому случаю украсили тыквами и черными силуэтами деревьев.
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