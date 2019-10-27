Чистка рек и океанов

Нидерландская компания успешно испытала устройство для сбора пластикового мусора в открытом море. Океанский вариант похож на большой невод, буксируемый по течению с помощью «якоря-парашюта».

Та же компания уже успешно применяет речной вариант — он ставится на мёртвый якорь в устье. Широко расставленные «руки» захватывают мусор и отправляют его в центральный накопитель. Такими устройствами уже перекрыты крупные реки в Индонезии и Малайзии.

В обоих случаях конструкторы постарались сделать всё возможное, чтобы в «невод» не попадали рыбы, животные и птицы, и могли проходить суда.

Создатели надеются, что с помощью океанского устройства можно будет эффективно уменьшить площадь «большого мусорного пятна» в Тихом океане.