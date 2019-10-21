Инженеры предлагают болеть за роботов

Роботы-футболисты, фермерское хозяйство на просторах Марса, владеющее навыками музыкальной импровизации пианино... Организаторы выставки Maker Faire в римском университете "Сапиенца" попросили современных инженеров рассказать, каким они видят будущее на Земле или за пределами планеты. Инноваторы из 40 стран мира представили посетителям около 600 изобретений. Большая часть посвящена роли искусственного интеллекта в жизни человека. Еще одна важная тема - неминуемая экологическая катастрофа в результате изменения климата. Команда Biopic рассказала о новом поколении ламп для фотосинтеза растений Biopic с рекордно низким уровнем потребления электроэнергии. Дизайнеры Жоакин Фаргас и Элиа Гаспароло считают, что и без искусства в будущем не обойтись, и представили свою художественную инсталляцию на солнечных батаереях. Выставка проходит в седьмой раз. В этом году ее посетили уже 100 тысяч человек.