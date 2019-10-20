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Зомби на марше в Мехико

В Мехико прошёл ставший уже традиционным «Зомби-парад». Толпы нежити окружили одну из главных достопримечательностей столицы — колонну Независимости. В мероприятии участвовали сотни людей, — семьи приходили с детьми, наряженными, как ожившие полуразложившиеся тела мертвых.

«Зомби-парады» проходят во многих странах мира после первой такой акции, завоевавшей всемирную известность в 2001 г.: тогда «прогулка мертвецов» прошла в калифорнийском Сакраменто. «Зомби-парады» организуют и в России, несмотря на противодействие ряда консервативных и религиозных организаций.

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