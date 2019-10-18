Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бизнес

Тарифы США против товаров из ЕС

 Комментарии
 Елена Караева 
Тарифы США против товаров из ЕС
Авторское право
REUTERS/Marcelo del Pozo
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Общая сумма новых пошлин США в отношении товаров и продуктов из ЕС составит не менее 7, 5 млрд долларов.

Среди тех, кого затрагивает решение Вашингтона - 54-летний испанский фермер Пабло Касадо. Он занимается производством оливкового масла.

Сеньор Касадо говорит: "Новые пошлины - лишь верхушка айсберга, мы оказываемся крайними в политическом соревновании, я не понимаю, почему мы, скромные фермеры, должны оплачивать из своего кармана соглашения, которые касаются огромной корпорации Airbus".

Проблемы, схожие с теми, что испытывает хозяйство Пабло Касадо, коснутся итальянских сыроделов, французских виноделов, а также тех, кто занят производством виски.

10 дней назад Всемирная торговая организация поддержала США в их споре с ЕС, поскольку часть государство-членов Евросоюза, входящих в консорциум Airbus, нарушали правила конкуренции, установленные ВТО, негласно субсидируя авиационную корпорацию.

По оценкам экспертов, сильнее всего новые тарифы ударят по потребителям, например, знатокам тонкого вина из того же Бордо, поскольку бутылка подорожает в среднем на 10 долл, а ценители итальянских копченостей будут платить примерно в полтора раза больше за несколько ломтиков пармской ветчины.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube