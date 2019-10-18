Тарифы США против товаров из ЕС

Общая сумма новых пошлин США в отношении товаров и продуктов из ЕС составит не менее 7, 5 млрд долларов.

Среди тех, кого затрагивает решение Вашингтона - 54-летний испанский фермер Пабло Касадо. Он занимается производством оливкового масла.

Сеньор Касадо говорит: "Новые пошлины - лишь верхушка айсберга, мы оказываемся крайними в политическом соревновании, я не понимаю, почему мы, скромные фермеры, должны оплачивать из своего кармана соглашения, которые касаются огромной корпорации Airbus".

Проблемы, схожие с теми, что испытывает хозяйство Пабло Касадо, коснутся итальянских сыроделов, французских виноделов, а также тех, кто занят производством виски.

10 дней назад Всемирная торговая организация поддержала США в их споре с ЕС, поскольку часть государство-членов Евросоюза, входящих в консорциум Airbus, нарушали правила конкуренции, установленные ВТО, негласно субсидируя авиационную корпорацию.

По оценкам экспертов, сильнее всего новые тарифы ударят по потребителям, например, знатокам тонкого вина из того же Бордо, поскольку бутылка подорожает в среднем на 10 долл, а ценители итальянских копченостей будут платить примерно в полтора раза больше за несколько ломтиков пармской ветчины.