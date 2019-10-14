ВТО разрешает США ввести пошлины на товары ЕС

Всемирная торговая организация разрешила США обложить пошлинами в размере почти 7,5 миллиардов долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Тяжба длится уже 15 лет. Вашингтон обвиняет государства ЕС (в частности, Великобританию, Германию, Испанию и Францию) в неправомерном субсидировании авиастроительной компании.

Решение членов ВТО стало последним препятствием для введения Соединенными Штатами пошлин на европейские товары. Ранее Вашингтон объявил, что с 18 октября повысит тарифы на 10 процентов на поставки самолетов из ЕС, и на 25 процентов для ряда промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Хуан Тугорес, эксперт: "Американское правительство пыталось устранить конкуренцию посредством повышения тарифов, например, так было в Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Теперь угроза исходит из Европы. В основном речь идет о Германии, и ее автомобильной промышленности".

В настоящее время у США огромный дефицит торгового баланса с ЕС. Это означает, что стоимость американского экспорта в Европу меньше объема европейского импорта в Соединенные Штаты.

Примечательно, что в ВТО близок к завершению и ответный спор, в котором ЕС обвиняет США в преференциях для компании Boeing. И Европа, как ожидается, сможет принять ответные меры. Между тем еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия будет бороться до конца, чтобы убедить США не вводить торговые санкции.