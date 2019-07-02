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Бизнес

Пошлины против глобализации

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 Павел Барсуков 
Пошлины против глобализации
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Соединённые Штаты опубликовали список европейских товаров, на которые могут быть введены увеличенные пошлины. В основном это сельскохозяйственная продукция: множество сортов сыра, фрукты, оливки, шотландский виски.

Новый перечень прибавляет 89 пунктов к списку, опубликованному больше года назад: Вашингтон обвиняет Европу в незаконном субсидировании авиаконцерна «Эрбас» и решил увеличением пошлин восполнить потери.

Евросоюз обвиняет в том же самом сами США и компанию «Боинг»; в апреле Брюссель опубликовал собственный список американских товаров, обложенных повышенными пошлинами.

В целом «авиационный спор» длится уже полтора десятка лет. Участники «летнего Давоса» — экономического форума, который проходит в Китае — считают, что сейчас трансатлантический конфликт обостряется — учитывая, что торговая война между Вашингтоном и Пекином немного утихает.

Чжу Минь, финансовый аналитик:

«Напряжение между США и Китаем пошло на спад, и ожидается, что после личной встречи глав государств переговоры возобновятся, что я считаю хорошей новостью. Тем не менее, торговые споры внесли кардинальные изменения в долгосрочные отношения между Вашингтоном и Пекином».

Пекин на этом фоне призывает участников форума всячески поддерживать идею свободной торговли в глобальных масштабах. Девиз мероприятия — «Успех в эпоху глобализации».

Ли Кэцян, премьер-министр Китая:

«Остаётся необходимость работать над упрощением инвестиций в свободную торговлю, и в то же самое время — над улучшением договорённостей, подчёркивающих порядок, возможности и правила честной торговли и справедливой экономической глобализации. Наша задача — развиваться так, чтобы обеспечивать взаимную выгоду, баланс и всеобщее участие».

В Китае подчёркивают, что эти слова будут подтверждаться действиями: так, Пекин уже в следующем году — на год раньше запланированного — намерен снять ограничения на иностранные инвестиции в собственную экономику.