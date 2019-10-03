США введут пошины на товары из ЕС

США собираются ввести пошлины на вино, шотландский виски, сыр и другие импортируемые европейские товары на сумму в 7,5 млрд долларов в год. Это стало возможным после того, как Всемирная торговая организация признала незаконным субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus, чем нанесла ущерб американской авиакосмической промышленности.

Новые тарифы начнут действовать уже 18 октября. Большинство из них затронут товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании. Брюссель грозит ответными мерами.

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии:

"Европа всегда будет защищать свободную и справедливую торговлю, основанную на равных условиях и взаимодействии. Мы не наивны, мы полны решимости вести бизнес. И если кто-то облагает пошлинами наш авиационный сектор, мы сделаем то же самое".

10% пошлины будут введены на самолеты европейского авиаконцерна Airbus, 25% – на продукты и другие товары.

Еще в 2004-м США пожаловались в ВТО на недобросовестные методы конкуренции со стороны ЕС. Тяжба сильно затянулась. И вот после 15 лет суд наконец вынес решение в пользу США.