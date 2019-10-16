Землетрясение на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на филиппинском острове Минданао, вызвав панику среди местного населения.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 69 км к северо-западу от города Генерал-Сантос на Минданао.

Сведений о жертвах или пострадавших не поступало, но филиппинские власти рекомендовали жителям держаться подальше от домов, которые могли получить трещины.

Филиппины — одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира.

В стране наблюдаются частые землетрясения и вулканическая активность из-за ее географического положения. Филиппины находятся в тихоокеанском "Огненном кольце", сейсмически активной дуге вулканов и линий разломов в Тихоокеанском бассейне.