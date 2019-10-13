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Япония после тайфуна

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Япония после тайфуна

В воскресенье в Японии продолжились поисково-спасательные работы в затопленных после тайфуна "Хагибис" районах. В них приняли участие около 27 тысяч служащих сил самообороны. В более 376 тысячах домов произошло отключение электроэнергии, что примерно в три раза больше чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектурах Нагано, Сайтама и Мияги, где оказались затопленным обширные и густонаселенные территории.

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