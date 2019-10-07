Благословение для четвероногих... и не только

В столице Перу в день святого Франциска прошла традиционная церемония благословения животных. Хозяева привели собак и кошек, кроликов, черепах и даже домашних рыбок.

По преданию, Франциск Ассизский понимал язык зверей и птиц и читал им проповеди. В 1979 году папа Иоанн Павел II объявил Франциска святым покровителем экологии.

В Перу же существует обычай в день поминовения святого приносить или приводить своих домашних животных к церкви, где священник окропляет их святой водой.

Владельцы четвероногих и пернатых уверены, что благословение поможет их любимцам оставаться здоровыми и убережет от любых напастей.