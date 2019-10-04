Выместить гнев на турникетах метро

Гнев манифестантов в Гонконге в пятницу перекинулся на станцию метро Sha Tin, после того как глава администрации Кэрри Лам ввела запрет на ношение масок для участников протестов на основании закона о чрезвычайном положении, разработанного еще в колониальные времена в 1922 году. Толпы возбужденных людей сломали турникеты, пропускные системы и закрасили объективы камер видеонаблюдения станции. Кэрри Лам в пятницу пошла на радикальные меры, чтобы подавить наконец движение протеста, которое продолжается в Гонконге несколько месяцев. Пекин в пятницу заявил, что поддерживают распоряжение администрации Гонконга о введении запрета на ношение масок в общественных местах и уверен в успешном устранении конфликтной ситуации в этом специальном административном районе.