Протесты в Гонконге: десятки задержанных и пострадавших

Свыше 180 участников уличных беспорядков были задержаны во вторник в ходе протестных акций в Гонконге. Сообщается о десятках пострадавших. Массовые акции проходили на фоне празднования 70-летней годовщины образования КНР. Активисты блокировали улицы, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Правоохранительные органы подтвердили информацию об инциденте, в ходе которого огнестрельное ранение в область груди получил 18-летний подросток, госпитализированный в критическом состоянии.