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Похороны Земли на Тайване

Тайваньские экоактивисты похоронили планету Земля. Участники акции говорят, что хотят обратить внимание общества на изменение климата и связанные с этим проблемы. Театральное представление прошло перед началом марша в рамках Global Climate Strike ("Глобальная забастовка в защиту климата"), которая запланирована во многих городах мира. Лицом "забастовки"стала шестнадцатилетняя школьница из Швеции Грета Тунберг: в 2018 году она каждую пятницу проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники со всего мира.

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