Гонконг: полиция разгоняет манифестантов

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Коулуне. Здесь в минувшие выходные собрались сотни манифестантов. Протестующие возводили баррикады и поджигали их на дороге, ведущей к станции Prince Edward. Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже три с половиной месяца. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.