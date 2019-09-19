На юге Аргентины демонстранты подожгли здание местного правительства

Разъярённые демонстранты подожгли здание местного правительства в городе Роусон на юге Аргентины 18 сентября после гибели двух местных учителей. Они стали жертвами ДТП, возвращаясь с акции, участники которой требовали пересмотра программы образования и повышения оплаты труда. Негодование собравшихся было вызвано тем, что ранее губернатор Чубута Мариано Арчиони заявил о намерении поднять заработную плату себе и другим представителям местного правительства. По данным местных СМИ, власти согласились начать с демонстрантами переговоры.