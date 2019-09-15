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Врачи Зимбабве вышли на акцию протеста

Десятки врачей прошли маршем на территории крупнейшей больницы Зимбабве в воскресенье, требуя освобождения лидера профсоюза, который, как полагают, был похищен после призыва к забастовке.

Несколько антиправительственных критиков, включая комика и лидера профсоюза учителей, за последние недели были похищены из своих домов, подвергнуты пыткам и предупреждены о необходимости воздержаться от антиправительственных действий.

Ассоциация врачей больницы Зимбабве говорит, что их президент Питер Магомбейи был похищен в субботу, всего через несколько дней после того, как получил угрозы по телефону. Он успел сообщить, что трое неизвестных насильно увозят его.

Врачи, которые получают менее 40 долларов в месяц, хотят пересмотра своих зарплат и пособий.

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