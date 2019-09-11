Лесные пожары в Австралии

Полиция Квинсленда эвакуирует жителей из зоны лесного пожара, который начался в районе пляжа Перегиан. Сотни людей покинули свои дома в восточных штатах Австралии: 140 очагов возгорания было зарегистрировано в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Тушению огня мешал сильный ветер.

По данным полиции, обстоятельства возникновения по крайней мере восьми пожаров подозрительны, ведётся расследование.

Из-за низкой влажности воздуха, сильного ветра и высохшего растительного покрова в Квинсленде 85 пожаров полностью уничтожили или повредили 84 дома. В соседнем Новом Южном Уэльсе полностью сгорели пять объектов.