"Слишком сильно любят": в Новой Зеландии запретили плавать с афалинами

Туристам в Новой Зеландии запретили плавать вместе с афалинами. Как объясняют власти, причина тому – "слишком сильная любовь" путешественников к этим животным. "Исследования показывают, что из-за общения с людьми афалины не могут нормально отдыхать и питаться", - заявили в правительстве страны.

Запрет касается туроператоров, которые работают в районе залива Бей-оф-Айлэндс на севере Новой Зеландии. В последние два десятилетия в районе значительно сократилось число особей этого вида и выросла смертность среди детенышей. Сейчас в заливе регулярно появляется только около 20 афалин.

По решению властей также было сокращено время экскурсий, которые позволяют туристам наблюдать за дельфинами, - с 30 до 20 минут. Посмотреть на животных можно будет только утром и днем, чтобы у дельфинов оставалось время на отдых.

Туроператоры уже выразили обеспокоенность тем, что из-за новых правил сократится число туристов. Кроме того, они опасаются, что теперь власти будут меньше следить за тем, как ведут себя владельцы частных судов.