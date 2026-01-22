Видео. Оползень в Новой Зеландии отрезал отдыхающих в кемпинге, среди пропавших есть дети

В четверг Новую Зеландию потряс оползень, обрушившийся на прибрежный кемпинг у подножия горы Маунгануи на Северном острове.
Службы экстренной помощи были вызваны вскоре после 9:30 утра, когда тонны грунта сошли на Beachside Holiday Park, засыпав часть территории. Пострадали несколько автодомов и блок душевых.
Власти сообщают, что на территории кемпинга пропали без вести несколько человек, в том числе дети. Местные СМИ сообщают как минимум о двух погибших из-за отдельного оползня, связанного с той же погодной системой.
Спасательные работы продолжаются, но нестабильный грунт замедляет их.
Оползень произошел после нескольких дней проливных дождей; о других оползнях сообщалось поблизости. Власти закрыли кемпинг на время поисков и призвали соблюдать осторожность по всему региону.