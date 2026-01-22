Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
На этом кадре из видео полицейский с собакой проверяет людей рядом с местом схода оползня у подножия горы Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии в четверг.
No Comment

Видео. Оползень в Новой Зеландии отрезал отдыхающих в кемпинге, среди пропавших есть дети

Последние обновления:

В Новой Зеландии на горе Маунгануи сошёл оползень, засыпав часть прибрежного кемпинга после ливней. Спасатели слышали голоса, но признаков жизни не нашли.

В четверг Новую Зеландию потряс оползень, обрушившийся на прибрежный кемпинг у подножия горы Маунгануи на Северном острове.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Службы экстренной помощи были вызваны вскоре после 9:30 утра, когда тонны грунта сошли на Beachside Holiday Park, засыпав часть территории. Пострадали несколько автодомов и блок душевых.

Власти сообщают, что на территории кемпинга пропали без вести несколько человек, в том числе дети. Местные СМИ сообщают как минимум о двух погибших из-за отдельного оползня, связанного с той же погодной системой.

Спасательные работы продолжаются, но нестабильный грунт замедляет их.

Оползень произошел после нескольких дней проливных дождей; о других оползнях сообщалось поблизости. Власти закрыли кемпинг на время поисков и призвали соблюдать осторожность по всему региону.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА