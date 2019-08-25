Мексика: женщины в опасности!

Несколько мексиканок связали разноцветные сердца и развесили их в парке Аламеда в Мехико. Так они выразили своё возмущение в связи с нашумевшим делом об изнасиловании двух девочек-подростков полицейскими. Последовавшие за этим массовые протесты вновь активизировали дебаты о насилии, которому подвергаются мексиканские женщины. Проведённые в прошлом году опросы показали, что 80% из них не чувствуют себя в безопасности.

Насилие в отношении женщин широко распространено в Мексике. По данным ООН, в стране ежедневно убивают 9 женщин, а власти крайне неохотно занимаются расследованием: 95% преступлений не регистрируются в полиции вообще. ООН назвала Мексику одной из 25 опаснейших стран для женщин.