Он сказал «Поехали!» и обработал телеметрию

Он сказал «Поехали!» и сообщил, что полёт проходит штатно: космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту вышел на заданную орбиту.

Антропоморфный манипулятор отчитался о первой фазе полёта в «твиттере»: рассказал, что собрал, проанализировал и отправил в ЦУП данные телеметрии. Федор испытывает модернизированный вариант ракеты «Союз», которую впервые использовали за запуска пилотируемого корабля — хотя пока и без космонавтов.

К Международной космической станции Федор должен пристыковаться в субботу. Там он пробудет 17 дней.

Робот работает в режиме «аватара» — повторяет все действия за оператором. Предполагается, что с его помощью можно выполнять самый широкий круг задач: от простого перемещения инструментов до тонких работ в открытом космосе. Управлять манипулятором будет российский космонавт Александр Скворцов.

В теории Федора можно будет оснастить полноценным искусственным интеллектом: в Роскосмосе не исключают, что механизмы этой серии станут «испытателями» нового российского космического корабля «Федерация» — в том числе в полётах к Луне.