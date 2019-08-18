Триатлон: победу празднует Франция

Весьма зрелищными и непредсказуемыми выдались тестовые олимпийские соревнования по триатлону в Токио.

Накануне отменили водную часть состязаний паралимпийцев из-за обнаружения в акватории кишечной палочки. Её концентрация превысила допустимые нормы в связи c жарой. Но в воскресенье она спала, и на старт вышли триатлонисты для участия в смешанной эстафете.

Двум спортсменкам и двум спортсменам от каждой команды предстояло преодолеть 300 метров вплавь, 7,5 километров на велосипеде, затем их ждал двухкилометровый забег.

Казалось, что победа уже в руках британцев, лидировавших на протяжении всей гонки. Но на последнем этапе, несмотря на падение, француз Дориан Конанкс сумел догнать соперника Алекса Йи.

Победителя определил фотофиниш. Франция - первая. На третьей строчке (после Великобритании) - сборная США.

Смешанная эстафета по триатлону впервые дебютирует в качестве олимпийской дисциплины на летних Играх 2020 года в Японии.