Мировой тур по дзюдо 2024 завершился в Токио

Японские дзюдоисты доминировали на домашнем турнире, завоевав 13 из 14 золотых медалей. Победители второго дня Большого шлема – в материале Euronews.
В Токио завершился турнир Большого шлема по дзюдо – последний в этом году этап мирового тура.
Когда толпы зрителей хлынули в Токийский дворец спорта, юных болельщиков ожидал сюрприз: двое из них получили уникальную возможность встретиться лицом к лицу на татами с двумя олимпийскими чемпионами Нацуми Цунода и Таканори Нагасэ.
Сотаро Фудзивара дал сборной Японии победный старт в весе до 81 кг. Золотую медаль он получил из рук генерального директора Международной федерации дзюдо (IJF) Влада Маринеску.
У женщин в весе до 70 кг чисто японский финал перешёл в голден-скор, в котором Хонда Маю применила бросок на оценку иппон.
Победительницу наградил олимпийский чемпион Иноуэ Косэй.
В категории до 90 кг Сансиро Мурао удостоился оценки вадза-ари, лишив шансов на победу его грузинского соперника Луку Майсурадзе.
Церемонию награждения провёл генеральный директор Harvest Group Алмаз Алсенов.
В весе до 78 кг Икэда Курэна одержала победу благодаря блестящей работе в партере.
Медали вручал спортивный директор IJF Скандер Хашиша.
В категории до 100 кг Матвей Каниковский одолел итальянца Дженнаро Пирелли благодаря болевому приёму.
Медалиста наградил глава ФДР Сергей Соловейчик.
В весе свыше 78 кг не было равных Араи Мао. Он выполнил технику удержания на золотую медаль.
Церемонию награждения провёл глава бразильского дзюдо Сильвиу Акасиу Боржес.
У мужчин в категории свыше 100 кг контрприём ути-мата принёс победу Накано Канта.
Золотую медаль ему вручил генеральный директор Guardian Girls International Коямада Син.
Достойное завершение насыщенного сезона, в котором было всё то, что за что так любят дзюдо – динамизм, непредсказуемость, дисциплина, уважение к соперникам и настоящая дружба.
Спасибо Токио! Больше фантастических поединков на татами – в новом году.