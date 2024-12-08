Мировой тур по дзюдо 2024 завершился в Токио

В Токио завершился турнир Большого шлема по дзюдо – последний в этом году этап мирового тура.

Когда толпы зрителей хлынули в Токийский дворец спорта, юных болельщиков ожидал сюрприз: двое из них получили уникальную возможность встретиться лицом к лицу на татами с двумя олимпийскими чемпионами Нацуми Цунода и Таканори Нагасэ.

Сотаро Фудзивара дал сборной Японии победный старт в весе до 81 кг. Золотую медаль он получил из рук генерального директора Международной федерации дзюдо (IJF) Влада Маринеску.

У женщин в весе до 70 кг чисто японский финал перешёл в голден-скор, в котором Хонда Маю применила бросок на оценку иппон.

Победительницу наградил олимпийский чемпион Иноуэ Косэй.

Я слышала громкие возгласы с трибун, я была так счастлива, что смогла победить и показать своим болельщикам, на что я способна. Хонда Маю японская дзюдоистка, победительница Большого шлема 2024 в Токио

В категории до 90 кг Сансиро Мурао удостоился оценки вадза-ари, лишив шансов на победу его грузинского соперника Луку Майсурадзе.

Церемонию награждения провёл генеральный директор Harvest Group Алмаз Алсенов.

Я очень рад, что болельщики довольны. Как вы знаете, дзюдо зародилось в Японии, и очень важно, чтобы благодаря нашим дзюдоистам этот замечательный вид спорта завоёвывал популярность в мире. Сансиро Мурао японский дзюдоист, победитель Большого шлема 2024 в Токио

В весе до 78 кг Икэда Курэна одержала победу благодаря блестящей работе в партере.

Медали вручал спортивный директор IJF Скандер Хашиша.

В категории до 100 кг Матвей Каниковский одолел итальянца Дженнаро Пирелли благодаря болевому приёму.

Медалиста наградил глава ФДР Сергей Соловейчик.

В весе свыше 78 кг не было равных Араи Мао. Он выполнил технику удержания на золотую медаль.

Церемонию награждения провёл глава бразильского дзюдо Сильвиу Акасиу Боржес.

У мужчин в категории свыше 100 кг контрприём ути-мата принёс победу Накано Канта.

Золотую медаль ему вручил генеральный директор Guardian Girls International Коямада Син.

Достойное завершение насыщенного сезона, в котором было всё то, что за что так любят дзюдо – динамизм, непредсказуемость, дисциплина, уважение к соперникам и настоящая дружба.

Спасибо Токио! Больше фантастических поединков на татами – в новом году.