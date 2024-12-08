Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Мировой тур по дзюдо 2024 завершился в Токио

Финальная схватка в категории +100 кг, золото у Накано Канта.
Финальная схватка в категории +100 кг, золото у Накано Канта. Авторское право  IJF/Kulumbegashvili Tamara
Авторское право IJF/Kulumbegashvili Tamara
By Alexander Kazakevich & IJF
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Японские дзюдоисты доминировали на домашнем турнире, завоевав 13 из 14 золотых медалей. Победители второго дня Большого шлема – в материале Euronews.

В Токио завершился турнир Большого шлема по дзюдо – последний в этом году этап мирового тура.

Когда толпы зрителей хлынули в Токийский дворец спорта, юных болельщиков ожидал сюрприз: двое из них получили уникальную возможность встретиться лицом к лицу на татами с двумя олимпийскими чемпионами Нацуми Цунода и Таканори Нагасэ.

Сотаро Фудзивара дал сборной Японии победный старт в весе до 81 кг. Золотую медаль он получил из рук генерального директора Международной федерации дзюдо (IJF) Влада Маринеску.

У женщин в весе до 70 кг чисто японский финал перешёл в голден-скор, в котором Хонда Маю применила бросок на оценку иппон.

Победительницу наградил олимпийский чемпион Иноуэ Косэй.

Я слышала громкие возгласы с трибун, я была так счастлива, что смогла победить и показать своим болельщикам, на что я способна.
Хонда Маю
японская дзюдоистка, победительница Большого шлема 2024 в Токио

В категории до 90 кг Сансиро Мурао удостоился оценки вадза-ари, лишив шансов на победу его грузинского соперника Луку Майсурадзе.

Церемонию награждения провёл генеральный директор Harvest Group Алмаз Алсенов.

Я очень рад, что болельщики довольны. Как вы знаете, дзюдо зародилось в Японии, и очень важно, чтобы благодаря нашим дзюдоистам этот замечательный вид спорта завоёвывал популярность в мире.
Сансиро Мурао
японский дзюдоист, победитель Большого шлема 2024 в Токио

В весе до 78 кг Икэда Курэна одержала победу благодаря блестящей работе в партере.

Медали вручал спортивный директор IJF Скандер Хашиша.

В категории до 100 кг Матвей Каниковский одолел итальянца Дженнаро Пирелли благодаря болевому приёму.

Медалиста наградил глава ФДР Сергей Соловейчик.

В весе свыше 78 кг не было равных Араи Мао. Он выполнил технику удержания на золотую медаль.

Церемонию награждения провёл глава бразильского дзюдо Сильвиу Акасиу Боржес.

У мужчин в категории свыше 100 кг контрприём ути-мата принёс победу Накано Канта.

Золотую медаль ему вручил генеральный директор Guardian Girls International Коямада Син.

Достойное завершение насыщенного сезона, в котором было всё то, что за что так любят дзюдо – динамизм, непредсказуемость, дисциплина, уважение к соперникам и настоящая дружба.

Спасибо Токио! Больше фантастических поединков на татами – в новом году.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Япония доминирует в первый день Большого шлема в Баку

"Большой шлем" по дзюдо: Ендовицкий и Лорсанов стали победителями турнира в Абу-Даби

"Большой шлем" по дзюдо: Гилязова, Сааев и Чопанов стали победителями турнира в Абу-Даби