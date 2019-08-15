По канатной дороге над Влтавой

Пражский цирковой фестиваль «Летняя Летна» начался с захватывающего шоу: в среду 14-го августа француженка Татьяна-Мосио Бонгонга перешла в воздухе с одного берега Влтавы на другой. Канат был натянут на высоте 35 метров над землей, его протяженность составила 350 метров (Татьяне сейчас 35 лет). «Прогулка в облаках» началась возле отеля InterContinental в центре Праги и завершилась в Летенских садах. Проход по канату без страховочного тросса занял у циркачки около часа и сопровождался живой музыкой. За шагами Татьяны-Мосио Бонгонга из французской труппы Cie Basinga наблюдали на набережной Влтавы тысячи человек. 16-й Международный фестиваль нового цирка и театра «Летняя Летна» (Letní Letná) продлится до 1 сентября.