Зоопарк Честера обзавелся троицей даманов

В зоопарке Честера (Великобритания) на свет появились тройняшки - детеныши дамана. Брат и две сестры весят не более 250 граммов каждый; руководству зоосада предстоит дать им имена.

Даманы, или жиряки - небольшие пушистые млекопитающие, живущие колониями; по классификации они - мелкие родственники слонов.

Даманы водятся на территории Восточной и Южной Африки и на Аравийском полуострове. Оголенные, влажные подошвы лап животных хорошо приспособлены для передвижения по гладким камням, а благодаря особому устройству мускулатуры ступня работает как присоска.