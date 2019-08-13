Спасены, но не нужны

500 беженцев, спасенных европейскими гуманитарными организациями в Средиземном море, заперты на дрейфующих судах: страны ЕС, в том числе и географически ближайшие, отказываются открыть порты и принять людей на берегу.

Испанская организация Open arms заявила в соцсетях, что 150 ее подопечных "брошены Европой" (люди свыше 10 дней остаются на спасательном судне в 30 километрах от итальянской Лампедузы).

На борту другого судна, Ocean Viking, беженцев вдвое больше. Накануне активисты Ocean Viking обратились к европейским властям с призывом распорядиться, где можно безопасно спустить людей на сушу.

Внимание к бедственному положению нелегалов привлекают общественные деятели, артисты, международные организации и отдельные политики, однако согласованного решения между странами ЕС и европейским центром на сегодня нет.