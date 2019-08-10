Акция протеста в Москве: онлайн-трансляция

На субботу оппозиция запланировала еще один митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, на этот раз согласованный. Мероприятие пройдет на проспекте Сахарова. Это уже пятая акция за последние недели. Две предыдущие не были согласованы, на них были задержаны более тысячи человек. Что будет происходить на митинге в этот раз - следите в нашей онлайн-трансляции.

"Белый счетчик" сообщает, что за первый час на митинг пришли уже более 7 тысяч человек.

На этой неделе ЦИК отказал в регистрации на выборы Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Илье Яшину и ряду других кандидатов.

За несколько дней до акции появилась новость о том, что мэрия запретила выступать на митинге нескольким артистам, в том числе Face, IC3PEAK и "Кровостоку". Московские власти объяснили это тем, что согласовывать выступления артистов необходимо за месяц-полтора и изменения условий акции в одностороннем порядке невозможно. Позже организаторы подтвердили, что музыканты все-таки поднимутся на сцену.

На прошлой неделе мэрия также предложила провести митинг на проспекте Сахарова, но тогда организаторы акции отказались, заявив, что власти пытаются превратить эту улицу в гетто для оппозиции.

Как и на прошлой неделе, одновременно с митингом оппозиции московские власти организовали музыкальный фестиваль в Парке Горького Meat & Beat. Объявлено о нем было всего за несколько дней до самого мероприятия.

За сутки до митинга столичная полиция выпустила заявление: "Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".