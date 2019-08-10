Новые протесты и задержания

Очередной субботний митинг за честные выборы в Мосгордуму обернулся массовыми задержаниями. В Москве после согласованной властями акции протеста на проспекте Сахарова группа манифестантов двинулась в сторону Аминистрации президента. Правоохранители задержали свыше 140 человек. Еще около сотни протестующих доставлены в отделения полиции Санкт-Петербурга и других городов, где прошли несанкционированные акции в знак солидарности с Москвой.

Участники акций требуют допустить на выборы независимых кандидатов.

Я пришел выразить солидарность с теми ребятами, которых сняли с выборов. Это беспредел. Нельзя одних регистрировать вообще не понятно почему, а тех, кто собирал подписи, не регистрировать. И я пришел, чтобы выразить поддержку тем ребятам - даже один мой студент там оказался - кто сидит в СИЗО и кому какие-то сроки светят ужасные. Борис Надеждин МФТИ

Мне кажется, будет ужесточение. Мне 60 лет. Я и в коммунистической нашей стране жила, и вижу теперь по всему, что будет еще жестче, будут людей устрашать. Ирина Петухова москвичка

Многие из нас пришли за справедливостью. Я, в частности. Я большую часть своей жизни живу при Путине. Меня это не устраивает. Я считаю, что власть должна быть сменяемой и должна выполнять требования народа, должна вести диалог. Рамиль москвич

По заявлению организаторов, это самая массовая акция оппозиции за последние годы. По данным Белого счетчика, на улицы Москвы вышли более 50 тысяч человек.