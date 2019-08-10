Новые протесты и задержания

Очередной субботний митинг за честные выборы в Мосгордуму обернулся массовыми задержаниями. В Москве после согласованной властями акции протеста на проспекте Сахарова группа манифестантов двинулась в сторону Аминистрации президента. Правоохранители задержали свыше 140 человек. Еще около сотни протестующих доставлены в отделения полиции Санкт-Петербурга и других городов, где прошли несанкционированные акции в знак солидарности с Москвой.
Участники акций требуют допустить на выборы независимых кандидатов.
По заявлению организаторов, это самая массовая акция оппозиции за последние годы. По данным Белого счетчика, на улицы Москвы вышли более 50 тысяч человек.