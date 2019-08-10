Тысячи людей вновь вышли на столичные улицы, чтобы потребовать проведения честных выборов в Мосгордуму. Это уже пятая подобная акция за последние недели. Полиция насчитала 20 тыс. участников, "Белый счетчик" - около 50 тысяч.

Митинг на проспекте Сахарова согласован властями - в отличие от двух предыдущих, на которых были задержаны сотни людей. На этой неделе ЦИК отказал в регистрации на выборы целому ряду независимых кандидатов. По надуманным причинам, уверены манифестанты.

Я хочу быть вместе со своими людьми, с москвичами, я возмущен произволом властей и полиции. Антон Черняк (Шило) группа "Кровосток"

Ранее стало известно, что мэрия запретила выступать на акции некоторым популярным музыкантам. Многие все равно пришли.

Слишком много вранья и много насилия. Это как-то уже зашкаливает. Леонид Парфенов журналист

Непосредственно перед манифестацией полиция задержала незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Момент своего задержания она сняла на видео. В МВД заявили, что сделано это по просьбе самих же организаторов митинга: она якобы готовила провокации.

Владивосток, Иркутск, Казань, Краснодар. Митинги в поддержку столичной акции проходят в регионах. На несанкционированных пикетах солидарности с Москвой в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону задержаны свыше 60 человек.